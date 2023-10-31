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500/мес.
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ГБ
БЕЗЛИМИТНЫЕзвонки по Волне
1500минут по России
1500SMS по России
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БЕЗ РОУМИНГА по всей России

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МЕНЯЙ SMS на минуты

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1000/мес.
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от 20ГБ
БЕЗЛИМИТНЫЕзвонки по Волне
от 200минут по Крыму и Краснодарскому краю
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15ГБ
БЕЗЛИМИТНЫЕзвонки по Волне
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Гб
БЕЗЛИМИТНЫЕзвонки по Волне
минут по России
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Ветер
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Севастопольский
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БЕЗЛИМИТНЫЕзвонки по Волне
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341-92-44
238-06-46
681-06-77
448-31-09
237-85-61
289-70-49
679-41-10
689-00-38
445-07-01
446-02-56
161-60-44
343-47-65
161-61-42
696-94-24
161-63-94
252-58-71
696-95-24
161-62-74
161-68-30
696-98-18
687-55-87
540-55-99
314-77-99
658-55-44
319-44-11
348-66-44
519-93-99
672-55-22
448-53-44
522-77-37
682-46-82
670-86-70
538-45-38
445-56-47
675-35-35
348-13-48
235-82-35
247-02-47
539-15-39
662-28-55
243-77-76
679-33-30
697-00-05
235-22-29
168-88-48
509-66-67
281-66-67
584-77-70
671-88-83
315-60-00
239-20-00
674-80-08
281-41-14
245-99-95
698-44-46
691-76-67
253-43-33
167-28-82
333-58-99
503-59-99
574-98-98
292-99-00
688-22-55
652-19-19
167-16-66
164-41-11
680-74-74
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555-58-74
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666-66-41
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287-77-77
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655-55-56
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521-11-11
555-95-55
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